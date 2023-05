Der SV Morlautern befindet sich in der Oberliga-Abstiegsrunde auf der Zielgeraden und darf sich keinen Ausrutscher erlauben. So geht es für das Team von Trainer Daniel Graf am Sonntag (15.30 Uhr) beim TuS Kirchberg um drei überaus wichtige Punkte im Kampf um den Ligaverbleib.

„Wir sind zum Siegen verdammt.“ Mit diesen drastischen Worten beschreibt der Morlauterer Coach die Situation seiner Mannschaft zwei Spieltage vor Rundenschluss. Schaut man auf die Tabelle, dann könnte man Grafs Aussage für leicht übertrieben halten. Nehmen doch die Seinen in der Hackordnung der zwölf Mannschaft momentan den vierten Platz ein und weisen mit 41 Zählern die gleiche Punktzahl wie der Ligadritte FV Dudenhofen und die davor liegende TSG Pfeddersheim auf. Bedenkt man aber, dass am Ende, tritt der schlimmste Fall ein, acht Mannschaften absteigen müssen, dann versteht man Graf. Hinzu kommt noch, dass die beiden direkt hinter dem SVM rangierenden Teams, Hertha Wiesbach (40) und Alemannia Waldalgesheim (38), Druck machen.

Noch selbst in der Hand

Dieser spannungsgeladene Abstiegskampf sei für sein Team eine „wahnsinnige Belastung“, sagt Graf, verweist aber auch auf einen Umstand, der motivierend für sein Team sei: „Wir haben es noch selbst in der Hand.“ Gewinnen die Morlauterer gegen Kirchberg und zum Abschluss auch noch gegen Pfeddersheim, dann haben sie ihr Saisonziel erreicht.

Ihr Gegner am Sonntag kann sich dagegen keine Hoffnungen mehr auf den Klassenverbleib machen. Trotz dieser trüben Aussichten für den Drittletzten der Liga ist sich Graf sicher, „dass Kirchberg sich nicht hängenlässt“, und erwartet „kein einfaches Spiel“. Einfach war schon das Hinspiel nicht gewesen. Da gelang den Morlauterern erst auf den letzten Drücker das Siegtor. Mario Forster erzielte damals in der dritten Minute der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer zum 2:1.