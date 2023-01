Die Oberliga-Radballer des RV Bolanden präsentierten sich zum Saisonauftakt in eigener Halle in sehr guter Verfassung und ordnen sich nach dem ersten Spieltag auf den Plätzen zwei und drei ein.

Bolanden II spielte mit Markus Hack, der für den beruflich verhinderten William Born einsprang, und Stammspieler Christian Ochßner. Nach einer 2:5-Niederlage gegen Bolanden III (Noah Gehrhardt und Sebastian Gebhardt), einem 4:3-Sieg gegen Hechtsheim III und Kantersiegen gegen Hechtsheim IV (12:0) und Hechtsheim V (10:0) sicherte sich das Duo Rang drei.

Auch Bolanden III startete erfolgreich in die Saison. Nach dem Sieg im internen Duell, gelang ihnen auch gegen die drei Hechtsheimer Vertretungen ein guter Auftritt. Sie siegten 2:1 gegen Hechtsheim III, mit 4:1 gegen Hechtsheim IV und mit 7:2 gegen Hechtsheim V. Noah Gehrhardt und Sebastian Gebhardt stehen damit punktgleich mit dem Tabellenersten Ebersheim II auf Rang zwei. Weiter geht es für die Oberliga-Teams am 11. Februar in Ebersheim.