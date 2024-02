Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Dass der ASC Mainz eine Nummer zu groß für den 1. FC Kaiserslautern ist, bekamen die Westpfälzer Oberliga-Korbjäger innerhalb einer Woche gleich zweimal zu spüren: Der 77:96-Pleite im BVRP-Pokal folgte am Samstag eine vermeidbare 68:78-Niederlage in eigener Halle. Ein möglicher Sieg wurde an der Freiwurflinie verschenkt.

Während die Rheinhessen (32 Punkte) bei acht Zählern Vorsprung auf ihre beiden Verfolger SG Lützel-Post Koblenz II und Eintracht Lambsheim (je 24) bei sechs noch ausstehenden