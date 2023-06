Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Damenmannschaft des 1. FC Kaiserslautern hat ihre Serie am Sonntag fortgesetzt und den dritten Sieg in Folge geholt. Durch den 55:49 (26:34)-Arbeitssieg gegen die Saarlouis/Dillingen Diamonds II übernahmen die Westpfälzerinnen die alleinige Tabellenführung in der Basketball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar.

Die Mannschaft um Topscorerin Theresa Schmitt (14 Punkte) hatte zunächst große Mühe zu einem geordneten Spiel zu finden. Die Center-Spielerin der Gäste, Katharina Lui, war im ersten