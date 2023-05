Mit einem Sieg in der Oberligapartie gegen den Kreuznacher HC wollten die Hockeyherren der TSG Kaiserslautern die Tabellenführung festigen. Am Ende mussten sie sich aber im heimischen Buchenloch mit einem torlosen Unentschieden begnügen.

Als „absolut leistungsgerecht“ bezeichnete TSG-Coach Andreas Gillmann die erste Nullnummer seiner Mannschaft in dieser Saison. In der ersten Hälfte habe sein Team „zu wenig gemacht“, sich aber nach der Pause gesteigert. Dass die Lauterer sich in der ersten Hälfte keinen Gegentreffer einfingen, verdankten sie ihrem Schlussmann Martin Mansmann, der einige Male glänzend parierte. Gegen Ende der Partie hoffte das Heimteam auf den „Lucky Punch“, der aber ausblieb. „Was das Unentschieden wert ist, wird sich am Saisonende zeigen“, sagte Gillmann in seinem Resümee. Seine Schützlinge führen mit einem Punkt Vorsprung auf den Ligazweiten HTC Neunkirchen die Tabelle an. Doch die Saarländer haben ein Spiel weniger als die Buchenlocher bestritten und könnten diese – vorausgesetzt sie gewinnen ihre Nachholpartie – von der Topposition verdrängen.

Damen mit wenig Hoffnung

Auch die siebte Saisonpartie endete für das Damenteam der TSG Kaiserslautern enttäuschend. Vor heimischer Kulisse musste es sich dem Kreuznacher HC mit 1:2 (0:1) geschlagen geben. Es war die fünfte Verlustpartie der in dieser Runde noch sieglosen Buchenlocherinnen, die sich kaum noch Hoffungen auf den Klassenverbleib machen können.

Nachdem sie in der ersten Hälfte mit 0:1 in Rückstand geraten waren – TSG-Coach Kai Musiol sprach später von einem „Geschenk“ – kassierten sie nach der Pause noch das 0:2. Für das einzige Lauterer Erfolgserlebnis sorgte Leonie Deho, die im Anschluss an eine Strafecke den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielte. Am Ende war das zu wenig.