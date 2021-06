Erfasst ein Autofahrer ein zu nah an der Bordsteinkante wartendes elfjähriges Kind, führt dies zu einer ganz überwiegenden Haftung des Autofahrers. Das teilte das Pfälzische Oberlandesgericht Zweibrücken am Mittwoch mit. Das Urteil geht auf einen Fall zurück, der sich in Kaiserslautern ereignet hatte.

Der zum Unfallzeitpunkt – vor mehr als sieben Jahren – elfjährige Kläger befand sich auf dem Weg zur Schule und wollte die Kreuzung Rudolf-Breitscheid-Straße/Logenstraße in Kaiserslautern an einer Fußgängerampel überqueren, heißt es in der Mitteilung des Pfälzischen Oberlandesgerichts Zweibrücken. Der Junge stellte sich an den äußersten Rand der Bordsteinkante, um dort zu warten, bis die Ampel „grün“ zeigt. Die Beklagte fuhr mit ihrem Wagen in einem Abstand von deutlich unter einem Meter zum rechten Fahrbahnrand an dem Kind vorbei und erfasste es dabei. Weitere Einzelheiten ließen sich nicht aufklären. Die Verkehrssituation jedenfalls hätte es zugelassen, mit weit größerem Abstand an dem Kind vorbeizufahren. Bei dem Unfall wurde der Junge erheblich verletzt. Er verlangt von der Fahrzeughalterin und deren Haftpflichtversicherung Schadensersatz und Schmerzensgeld.

Berufung der Angeklagten hatte keinen Erfolg

Das Landgericht Kaiserslautern hat der Klage mit einer Haftungsquote von 80 Prozent zulasten der Beklagten stattgegeben. Deren Berufung vor dem Pfälzischen Oberlandesgericht Zweibrücken hatte keinen Erfolg: „Ein Kraftfahrzeugführer ist danach grundsätzlich nicht berechtigt, innerorts die Fahrbahn bis an den rechten Bordstein heran zu befahren, wenn hieraus Risiken für Passanten entstehen. Erst Recht muss das gegenüber am Fahrbahnrand an einer Fußgängerampel stehenden Kindern gelten.“

Zwar sei dem Kläger vorzuwerfen, dass er sich an den äußersten Rand der Bordsteinkante gestellt hat, sodass er von dem vorbeifahrenden Fahrzeug erfasst werden konnte. Auch einem elfjährigen Schüler müsse bewusst sein, dass diese Position an einer stark befahrenden Straße gefährlich ist und erhebliche Schäden auslösen kann.

Doch dieses Mitverschulden rechtfertigt nach Auffassung des 1. Zivilsenats keine Mithaftung des Klägers in Höhe von mehr als 20 Prozent.