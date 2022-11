Elf Wochen vor der Oberbürgermeisterwahl in Kaiserslautern sind vier Bewerber um das Spitzenamt im Rathaus offiziell im Rennen: „Zum jetzigen Zeitpunkt liegen vier gültige Wahlvorschläge vor“, teilte die Stadtverwaltung auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. Das sind: Beate Kimmel (SPD), Anja Pfeiffer (CDU), Tobias Wiesemann (Grüne) sowie Thomas Kürwitz (Einzelbewerber). Wie die Stadtverwaltung weiter mitteilt, haben „noch zwei weitere Personen Unterstützungsunterschriften abgegeben“. Diese befänden sich in der Prüfung. Konkrete Namen nannte die Stadt dazu nicht. Die im Verein Asternweg engagierte Katharina Welsh-Schied hatte in der Vergangenheit ihr Interesse am Amt der Oberbürgermeisterin bekundet. Am Sonntag, 12. Februar, wird die Nachfolge von Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) ermittelt. Wer sich zur Wahl stellen will, muss auf dem Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe auftauchen, oder als Einzelbewerber Unterstützungsunterschriften vorweisen. Laut Kommunalwahlordnung sind das für Kaiserslautern 230, die Anzahl richtet sich nach der Größe der Kommune. Die Wahlvorschläge müssen bis 26. Dezember, 18 Uhr, beim Wahlleiter oder bei der Stadtverwaltung Kaiserslautern vorliegen. Erreicht keiner der Kandidaten beim Wahltermin am 12. Februar mindestens 50 Prozent der abgegebenen Stimmen, wird eine Stichwahl zwischen den beiden Bewerbern mit den meisten Stimmen notwendig. Der Termin für die Stichwahl ist der 26. Februar.