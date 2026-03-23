Im Landtagswahlkampf hat die CDU mehr Geld für Kommunen versprochen. Kaiserslauterns OB Beate Kimmel (SPD) hofft, dass die Partei Wort hält. Das AfD-Ergebnis macht sie ratlos.

Bereits nach der ersten Hochrechnung war am Sonntag klar: Nach 35 Jahren an der Spitze von Rheinland-Pfalz wird die SPD abgewählt. Die Partei habe einen engagierten Wahlkampf abgeliefert, den Rückstand, der von Beginn an zu sehen war, habe sie aber nicht aufholen können, analysierte Kaiserslauterns Oberbürgermeisterin Beate Kimmel (SPD), die als Kreiswahlleiterin fungierte. Sie persönlich bedauere, dass Alexander Schweitzer nicht als Ministerpräsident bestätigt worden sei, sagte Kimmel: „Ich hatte einen hervorragenden Zugang und hatte das Gefühl, dass die Belange der Kommunen Gehör gefunden haben.“ Wahlsieger Gordon Schnieder (CDU) habe nun die Chance, sein Wahlversprechen, die Kommunen auskömmlich zu finanzieren, schnellstmöglich umzusetzen. Diese Vorhaben „halte ich für sehr angemessen und richtig“, sagte Kimmel mit Blick auf den defizitären Haushalt der Stadt Kaiserslautern.

Kimmel: „Erneut als AfD-Hochburg gezeigt“

Ob die prekäre Finanzsituation auch das gute Abschneiden der AfD in Kaiserslautern begünstige, wollte Kimmel nicht ausschließen. Angesichts kaputter Straßen und maroder Schulen könne schon „das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit des Staates verloren gehen“, sagte Kimmel. Die AfD wurde mit rund 26 Prozent der Landesstimmen knapp vor der SPD stärkste Kraft im Wahlkreis Kaiserslautern I, obwohl Andreas Rahm (SPD) dort das Direktmandat gewinnen konnte. Zwar schnitt die AfD in Städten wie Pirmasens oder Germersheim noch deutlich besser ab, der Wahlkreis 44 blieb aber der einzige rheinland-pfälzische, den die AfD für sich entscheiden konnte. „Dass wir Ortsteile haben, in denen SPD und CDU zusammen nicht so viele Stimmen haben wie die AfD, das erschüttert mich“, sagte die Oberbürgermeisterin mit Blick auf den Einsiedlerhof im Wahlkreis Kaiserslautern II.

Schon bei der Bundestagswahl hatte die AfD in Kaiserslautern ein starkes Ergebnis eingefahren. „Wir haben uns erneut als AfD-Hochburg gezeigt und ich begreife immer noch nicht, welche Antworten wir schuldig bleiben, denn ich sehe auch die Antworten der AfD nicht“, sagte Kimmel. Sie hatte AfD-Wähler nach der Bundestagswahl aufgerufen, mit ihr ins Gespräch zu kommen, um deren Kritik aufzunehmen. Auf sie zugekommen sei niemand. Die AfD selbst habe durch das Ergebnis der Bundestagswahl einen Handlungsauftrag erhalten. „Aber was ist denn an Positionen und Anträgen daraus erwachsen?“, fragte Kimmel.

Bild einer abgehängten Stadt verfestigt sich

„Langsam verfestigt sich ein Bild, dass wir eine Stadt sind, die sich abgehängt fühlt“ und deshalb AfD wähle, konstatierte die Oberbürgermeisterin. Das passe aber nicht zu ihrem Bild von „dieser lebendigen, dynamischen Stadt, die Transformation kann“. Die Menschen hier seien stark, resilient, hätten sich immer wieder neu erfunden, die militärische Konversion gemeistert. Auch wenn das Batteriezellenwerk von ACC nun nicht kommt, habe sich Kaiserslautern in einem europaweiten Wettbewerb als Standort empfohlen, durch den Hochschulstandort und die Kompetenz im Bereich Automotive.

„Ich versuche, eine positive Zukunft für diese Stadt zu gestalten, aber ich sehe nicht alles rosarot“, betonte Kimmel. Sie sei offen für Kritik, arbeite hart dafür, dass es allen Menschen hier gut gehe. „Kaiserslautern hat sich am Wochenende von seiner schönsten Seite gezeigt mit ,Lautern blüht auf’ und einem sehr schönen Frühlingsfest, aber heute Abend ist Kaiserslautern nicht meine Wohlfühlstadt“, sagte Kimmel: „AfD-blau ist kein Empfehlungsschreiben“.

Sie hoffe nun, dass „wir gezielt ins Handeln kommen und nicht darüber diskutieren, welche Kirsche muss noch auf die Sahne, sondern welches Brot muss zu den Menschen“.