Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Stadt will in den kommenden vier Haushaltsjahren mehr als 200 Millionen Euro in die Infrastruktur der Stadt investieren. Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) stellte am Montag dem Stadtrat den Haushaltsplan für 2024 vor. Ein ausgeglichenes Zahlenwerk, das vierte in Folge, bei dessen Vorstellung er bei der ADD eine Premiere erlebte.

„Es darf nur so viel raus, wie rein kommt.“ Klaus Weichel benutzte bei der rund 40-minütigen Vorstellung des Haushaltsplans zum Einstieg eine griffige Formel, die die Richtschnur für