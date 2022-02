Anlässlich des Angriffs Russlands auf die Ukraine hat Oberbürgermeister Klaus Weichel die Bevölkerung zur Solidarität mit dem ukrainischen Volk und zu Spenden aufgerufen.

„Der Krieg gegen die Ukraine ist ein Angriff auf die Demokratie eines friedliebenden Volkes und eine humanitäre Katastrophe, die Leid und Schmerz über Zigtausende unschuldige Menschen bringt. Die Stadt Kaiserslautern und ihre Bürgerinnen und Bürger stehen an der Seite ihrer ukrainischen Mitbürgerinnen und Mitbürger und der ukrainischen Bevölkerung“, so das Stadtoberhaupt. „Gerade weil wir das friedliche Zusammenleben der russischen und ukrainischen Gemeinde in Kaiserslautern sehen, müssen dieser sinnlose Krieg und die barbarischen Handlungen sofort ein Ende finden und der politische Dialog gesucht werden.“ Nach der vom Jugendparlament organisierten Kundgebung, an der sich 300 Bürger sowie Vertreter von Stadtspitze und Stadtrat beteiligten, nahm Bürgermeisterin Beate Kimmel direkten Kontakt zur hiesigen Vertreterin der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft Rhein-Neckar auf, um Unterstützung anzubieten und Möglichkeiten der Hilfe für die ukrainische Bevölkerung auszuloten. Laut dem OB erhielt die Stadt am Samstag eine Liste mit benötigten Sachmitteln. Außerdem habe die Deutsch-Ukrainische Gesellschaft Rhein-Neckar unter der Kontonummer IBAN: DE81 6709 2300 0033 1706 10, Verwendungszweck: Ukrainehilfe 2022, ein Spendenkonto eingerichtet.

Krisenstab einberufen

Laut Weichel wurde der Krisenstab einberufen. „Der Stadtvorstand bekennt sich zum Beschluss, Kaiserslautern zum sicheren Hafen zu erklären“, so der OB. Er sei beeindruckt von den vielfältigen Angeboten, die ihn aus der Bevölkerung erreichten. Darunter seien auch Menschen, die anbieten, Flüchtlinge privat unterzubringen. „Dies ist ein beeindruckendes Beispiel gelebter Solidarität in dieser dunklen Zeit.“ Nun gelte es, alles so zu koordinieren, dass die Hilfe genau dort ankommt, wo sie am dringendsten benötigt wird. In einem ersten Schritt sollen Unterkünfte ausgestattet und mit Verpflegung und Gütern des täglichen Bedarfs bereitgestellt werden. In einem zweiten Schritt wolle man dann in Kooperation mit der ukrainischen Botschaft den Transport von Sachspenden organisieren.

Der Unternehmer Lukas Sorek hat am Sonntag beklagt, dass bei der Stadt am Wochenende niemand zu erreichen sei. „Die müssten dringend ein Telefon schalten für Menschen, die helfen wollen.“ Er könne kurzfristig für 50 Menschen, die aus der Ukraine flüchten, Wohnmöglichkeiten zur Verfügung stellen. „Das würde ich anfangs kostenlos machen, ich möchte helfen, ich habe auch Freunde, die das unterstützen.“ Sorek saniert Häuser. „Ich habe Objekte, die fast saniert sind oder kurz vor der Sanierung stehen“, erklärte er. Es dürfe nicht passieren, dass Menschen aus dem Kriegsgebiet ankommen und ihnen niemand direkt zur Seite stehe.