Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) hat am Montagnachmittag die vom Bündnis „Für demokratische Werte und ein solidarisches Miteinander in Kaiserslautern“ gesammelten Unterschriften vor der Stiftskirche entgegengenommen. Zudem kündigte er an, dass der Stadtrat mit einer eigenen Petition deutlich Stellung beziehen werde. In einer Online-Petition hat das Bündnis, dem sich knapp 60 Organisationen und Verbände in Kaiserslautern angeschlossen haben, rund 1400 Unterschriften gesammelt, wie Detlev Besier, evangelischer Pfarrer für Frieden und Umwelt, sagte. Initiator Jürgen Jäger, Vorsitzender des Stadtjugendrings, berichtete von Kritik am Bündnis. „Wir wollen nicht sagen, dass alle, die montags an den Spaziergängen teilnehmen, Rechte sind“, machte er deutlich. Viele darunter wollten einfach ihren Unmut an Maßnahmen äußern. Doch der Aufruf zu den sogenannten Spaziergängen komme klar von der rechten Seite. „Und wer sich denen anschließt, macht die neue Rechte stark.“ Besier berichtete, dass er von Geschäftsleuten erfahren habe, die Angst hätten, die Petition zu unterzeichnen oder sie in ihre Fenster zu hängen, „weil sie von Coronaleugnern schon angegangen wurden“. Er forderte dazu auf, die Blase zu verlassen und wertschätzend miteinander umzugehen. Mit der Unterschriftenübergabe sei die Bitte an den Stadtrat verbunden, sich mit dem Thema zu beschäftigten, ergänzte er. Dem wolle er gern nachkommen, sagte Weichel. „Der gesamte Stadtrat – außer der AfD“, wie er auf Nachfrage ergänzte, „hat einen Antrag für eine Petition eingebracht.“ Denn was im Moment auf den Straßen passiere, „können wir nicht gebrauchen“. Der Stadtrat wolle eine eigene Petition verfassen, die sich an der des Bündnisses orientiere, „aber noch deutlicher und politischer sein wird“, betonte er. Jene Bürger, die angesichts der Corona-Maßnahmen besorgt sind, solle man nicht stigmatisieren, aber indem man den Montags-Aufrufen folge, „adelt man die rechten Strippenzieher“.