Kaiserslautern hat in Sachen Tourismus Luft nach oben, die Lage sei aber nicht so schlimm, wie sie von Dehoga-Vertretern gegenüber der RHEINPFALZ dargestellt worden sei. Das hat am Donnerstag Oberbürgermeister Klaus Weichel erklärt.

Die Dehoga-Kreisvorsitzende Patrizia Boßert und der Landes-Vizepräsident des Hotel- und Gaststättenverbands, Alf Schulz, hatten gefordert, die Stadt brauche mehr Personal in der Tourist