Nach der Ablehnung der vorgeschlagenen Haushaltskonsolidierung im Stadtrat am Montag ist die Stadt in vielen Bereichen handlungsunfähig. Damit nicht viele Maßnahmen auf der Strecke bleiben, hat der Oberbürgermeister Lösungen erarbeitet.

Von Gundula Zilm

Der Rat hatte die Erhöhung der Grundsteuer B abgelehnt und zugleich Widerspruch gegen die Forderung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) beschlossen, die den Etat nicht genehmigt hatte. Um doch noch einen genehmigten Haushalt zu bekommen, wurde „der investive Bereich wie auch der Ergebnishaushalt noch mal komplett durchforstet“, sagt Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD). Denn „ein nicht genehmigter Haushalt 2021 wäre für viele Projekte das Aus, städtische Unternehmen kämen in eine große Schieflage.“ Die Diskussion um den Zoo sei erst der Anfang. „Lange Widerspruchs- und Klageverfahren können wir uns nicht leisten. Deshalb war schnelles Handeln geboten.“

In Maßnahmenpaket wäre der Zoo eingebunden

Gemeinsam mit dem Finanzreferat habe er ein Maßnahmenpaket geschnürt, das ausreichen dürfte, schon für 2021 auf einen ausgeglichenen Haushalt zu kommen, nicht erst für 2022/23. „Einige Projekte wurden gestrichen, im freiwilligen Bereich gibt es eine unbequeme Sache, die aber erträglich ist, und eine Mischung verschiedener Steuern führt zu einer Deckung“, verrät er auf Nachfrage, ohne diese eine Sache zu nennen. Auf pauschale Kürzungen, die „Rasenmähermethode“, wurde verzichtet. „Eine Lösung für den Zoo ergäbe sich aus einem Maßnahmenpaket.“ Zudem habe er noch einmal mit der ADD gesprochen.

Das Maßnahmenpaket will Weichel den Fraktionen am Montag in einer Fraktionsvorsitzendenrunde vorstellen, am Montag, 28. Juni, könnte der Haushalt dann beschlossen werden, hofft der OB. Er macht aber klar, dass der Widerspruch, der eine aufschiebende Wirkung hat, vom Rat dann aufgehoben werden müsste, sonst wäre der Haushaltsbeschluss obsolet.