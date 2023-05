Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) hat Konsequenzen gezogen aus der politischen und öffentlichen Diskussion über die Forderung nach 27,5 weiteren Stellen in der Verwaltung.

Der Rathauschef kündigte am Sonntagnachmittag gegenüber der RHEINPFALZ an, er werde den für die Sitzung des Interimsausschusses, des Mini-Stadtrats in Corona-Zeiten (Montag, 15 Uhr, Rathaus),