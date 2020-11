Oberbürgermeister Klaus Weichel hat gemeinsam mit den in Kaiserslautern ansässigen Produzenten moderne Mund-Nasen-Masken vorgestellt. Unter anderem gibt es die Pfaff-Masken mit der Aufschrift „Aus Laut(r)er Liebe“ ab Samstag in der Tourist Info und online zu kaufen.

Wie die Stadtverwaltung mitteilte, werden die Masken in den Hallen von PFAFF Industriesysteme in Kaiserslautern hergestellt. Für die Maskenproduktion hat das Unternehmen demnach eigens eine spezielle Maskenproduktionsmaschine vor Ort entwickelt und gebaut.

Die sogenannte TQ-Mask sei eine innovative Mehrweg-Mund-Nasen-Maske, die mit einer antiviralen Beschichtung versehen ist und dadurch einen erhöhten Schutz vor Viren, Bakterien und anderen Partikeln biete, erklärte Christian Lott von der iTSM Group, die sich für die Entwicklung der Masken verantwortlich zeichnet. Die Beschichtung der Masken reduziere die Anzahl der Corona- und Grippeerreger und könne bedenkenlos bis zu 20-mal wiederverwendet werden. Ein positives Signal auch in Sachen Nachhaltigkeit, ergänzt PFAFF-Vertriebsleiter Andreas Tobisch. Das eingearbeitete dreilagige Vlies – ein Produkt der Firma Freudenberg in Kaiserslautern – zeichne sich durch eine erhöhte Atmungsaktivität, eine hohe Filterleistung und seine Widerstandsfähigkeit aus, so Tobisch. Weichel: „Es freut mich, dass es mal wieder Kaiserslauterer Unternehmen sind, die mit einer innovativen Lösung zur Erleichterung des aktuellen Lebensalltags und zum verbesserten Schutz der Bevölkerung beitragen.“

Maske mit Lokalkolorit

Nach Idee der Tourist-Information Kaiserslautern, sind ab Samstag nun Masken erhältlich mit dem Schriftzug „Aus Laut(r)er Liebe“. Die Masken gibt es für 2,50 Euro in der Tourist Information und online unter www.kl-shop.de zu kaufen gibt. Unter #maskeauf und #auslautrerliebe sammeln Stadtverwaltung und KL.digital in sozialen Netzwerken gemeinsam Selfies von Lautrern mit ihren neuen Masken.