Oberbürgermeister Klaus Weichel hat sich am Montag erneut gegen eine vorzeitige Befassung mit der Rahmenplanung für die räumliche Entwicklung der Technischen Universität (TU) ausgesprochen.

Es ergebe wenig Sinn, dies vor der Fertigstellung des Hochschulentwicklungsplans anzugehen, den die TU gemeinsam mit Landau erstelle. „Wir zäumen das Pferd von hinten auf, wenn wir anders vorgehen, ohne die konkreten inneren und äußeren Erweiterungsbedarfe der fusionierten TU zu kennen. Ich plane ja auch nicht den Garten, bevor ich das Haus geplant habe“, argumentierte der OB. Die Vorgehensweise, den Entwicklungsplan abzuwarten, decke sich auch voll und ganz mit dem Stadtratsbeschluss vom 25. Oktober 2021. Damals hieß es: „Sofern geeignete Szenarien unter Beachtung der Fusionsaspekte, der demografischen Entwicklung und auch Digitalisierung hinreichend konkret werden und beispielsweise ein belastbarer Campusentwicklungsplan inklusive Mobilitätskonzept verfügbar ist, wird die Stadt aufgefordert, alle erforderlichen Maßnahmen zur strategischen Weiterentwicklung der TU engagiert zu unterstützen.“

Standort für Chemie-Neubau weiter unklar

Grünen-Fraktionschef Tobias Wiesemann hatte Weichel nach der jüngsten Stadtratssitzung kritisiert. Er hatte dafür plädiert, jetzt die bauliche Weiterentwicklung der Uni in den Fokus zu nehmen, damit nicht unter Zeitdruck gehandelt werden muss, wenn die TU oder Institute Platz brauchten. Weichel konterte, es sei erstaunlich, dass ausgerechnet von Seiten derer, die bei der Planung des Chemie-Neubaus lange auf der Bremse standen, nun gefordert werde, aufs Gaspedal zu treten. „Das schlechte Gewissen, das hier manche offenbar haben, sollte nicht dazu führen, dass wir die Uni mitten in der Fusion in einen überhasteten Planungsprozess zwingen.“ Weichel erinnerte daran, dass die Grünen im Jahr 2017 im Bauausschuss zunächst der Aufstellung eines Bebauungsplans und damit einer Erweiterung der TU in den Wald zugestimmt hatten, später aber umschwenkten. Die dann geforderte Machbarkeitsstudie für einen Chemie-Neubau auf dem Gelände der TU habe das Projekt Minimum zwei Jahre verzögert. Noch immer sei unklar, wo der Neubau entstehen soll. Auch vor diesem Hintergrund seien aktuell weitere Planungen wenig sinnvoll, so der OB.