Oberbürgermeister Klaus Weichel hat Kritik an der Arbeit des Corona-Krisenstabs, insbesondere aus dem Umfeld des Stadtrats, zurückgewiesen. „Der Krisenstab beschäftigt sich ausschließlich mit den Geschäften der laufenden Verwaltung und berät den Stadtvorstand. Er benötigt daher keine demokratische Legitimation“, so der Rathauschef.

„Direkt im März, als die Infektionszahlen anstiegen, haben wir Strukturen geschaffen, um der Vielzahl an Problemen und Fragestellungen Herr zu werden“, so Weichel. Es seien zwei Stäbe eingerichtet worden, einer bei der Feuerwehr, einer in der Verwaltung. Der Führungsstab der Feuerwehr habe etwa das Bürger-Büsing-Haus als Notunterkunft für Quarantänefälle mit eingerichtet und betreut, ebenso das Corona-Testzentrum und die Fieberambulanz. Der Krisenstab der Verwaltung wiederum bilde die administrativ-organisatorische Komponente.

Er setzt sich laut Weichel zusammen aus dem OB, den Dezernenten, den Leitungen der besonders von der Situation betroffenen Referate wie Feuerwehr und Katastrophenschutz, Recht und Ordnung, Finanzen und Organisationsmanagement sowie Mitgliedern einer internen Koordinierungsgruppe. Plus bei Bedarf interne oder externe Fachleute.

„Entscheidungen fällt der Stadtvorstand“

Welche Aufgaben und Angebote der Verwaltung können wir im Rahmen der Landesverordnungen zulassen? Welche nicht? „Diesen Fragen stelle man sich im Rathaus nach wie vor Tag für Tag“, erklärt Weichel. Der Krisenstab erfülle dabei die Rolle eines Expertengremiums, in dem alle relevanten Informationen zusammenfließen. „Die Entscheidungen fällt dann aber der Stadtvorstand.“

Dass diese Entscheidungen nicht immer jedem schmecken, liege, so Weichel, in der Natur der Sache. „Für die einen kann es nicht vorsichtig genug sein, für andere existiert das Virus gar nicht. Jedem recht machen werden wir es also nie.“ Es gelte immer, Infektionsschutz und Lebensqualität miteinander abzuwägen. „Ich bin davon überzeugt, dass wir bisher insgesamt wirklich einen guten Mittelweg gefunden und vieles ermöglicht haben“, sagt er. Er verwies auf den raschen Wiedereinstieg in die Konzertsaison, Sondernutzungsrechte für Schausteller und das breite Sommerferienangebot. Was Kaiserslautern im Sommer geboten bekomme, sehe er als gute Lösung in schwierigen Zeiten.

Die Fraktion der Grünen hatte beispielsweise kritisiert, dass Grillhütten aufgrund einer Entscheidung des Krisenstabs geschlossen bleiben. Bemängelt hatten sie auch das Bezahlsystem für die Freibäder.