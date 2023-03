Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In diesen Tagen bekommen die Fraktionen des Stadtrats den Entwurf zum Doppelhaushalt 2021/2022. Was Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) vom Stadtrat nun erwartet, warum er den Doppelhaushalt als einen Nothaushalt tituliert und warum er ihn bereits jetzt in die Beratungen einbringt.

So wie der Doppelhaushalt 2021/2022 aufgestellt wurde, stellt er für die Stadt Kaiserslautern eine Premiere dar. Den städtischen Referaten wurde jeweils ein Budget zugewiesen. Die Budgets orientieren