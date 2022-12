„Noch erlebe ich in der Stadtgesellschaft eine große Empathie, die den vielen, vor allem aus der Ukraine, geflüchteten Menschen zu Teil wird. Dies muss aber nicht so bleiben.“, schreibt Oberbürgermeister Klaus Weichel in einem Brief an den Präsidenten der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), Thomas Linnertz.

Weichel appelliert, „die bislang parallel betrachteten Verteilquoten für ukrainische Kriegsflüchtlinge und Asylbegehrende in einen fairen Ausgleich zu bringen“. Kernproblem derzeit sei das Ausblenden einer Verteilquote ukrainischer Geflüchteter bei den Zuweisungen Asylsuchender über den sogenannten Königsteiner Schlüssel. „Ist es aus fachlicher Sicht nachvollziehbar, dass Kriegsflüchtlinge nach der Massenzustrom-Richtlinie formal nicht den Asylbegehrenden zugeschlagen werden, so ist das aus Sicht der tatsächlichen Gegebenheiten absurd“, formuliert der OB. Denn beide Gruppen Geflüchteter belasteten die gleichen Systeme, beanspruchten die gleichen Ressourcen und konkurrierten um die gleichen Güter, Hilfen und Lebensräume.

Die Handlungsmöglichkeiten in Kaiserslautern bei der Aufnahme von Geflüchteten seien nahezu erschöpft. Weichel: „Damit sind in erster Linie nicht die möglichen Stellflächen für weitere Feldbetten in Turnhallen gemeint. Wir erleben in den der Unterbringung nachfolgenden Strukturen größte Probleme und Überforderungen.“ Sonderzahlungen würden nicht dabei helfen, um etwa genügend zusätzliche Lehrkräfte einzustellen, Kita-Plätze zu generieren oder Wohnraum zu schaffen, heißt es in dem Schreiben.