Die am Mittwoch von der Landesregierung vorgestellte Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs wird von Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) als „sehr wichtig angesichts der Haushaltssituation“ begrüßt. Die hochverschuldete Stadt werde laut ersten Probeberechnungen zwischen dreizehn und 18 Millionen Euro mehr Schlüsselzuweisungen vom Land bekommen, eine verbindliche Aussage wird aber erst Ende Oktober, Anfang November möglich sein, betont er. Mit diesen Mehreinnahmen werde die Stadt „sicherlich in den kommenden Jahren ausgeglichene Haushalte vorlegen können“, für 2023 und 2024 sieht er dies als sehr gesichert an. „Die neue bedarfsgerechte Ermittlung trägt der speziellen Situation der Oberzentren mit ihren hohen Sozialetats deutlich besser Rechnung“, urteilt er. Nachteile bringt die Neuberechnung hingegen beispielsweise für den Landkreis Kaiserslautern.