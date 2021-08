21 neue Infektionen mit dem Coronavirus in Stadt und Landkreis treiben Oberbürgermeister Klaus Weichel um. Der Rathauschef äußerte sich im RHEINPFALZ-Sommerinterview am Donnerstag besorgt dazu. Er verurteilte auch das teils unvernünftige Verhalten von Menschen in der Corona-Krise.

Das Gesundheitsamt Kaiserslautern, zuständig für Stadt und Landkreis Kaiserslautern, hatte am Mittwochabend 21 neue Corona-Fälle für den Zeitraum vom 11. bis 15. Juli gemeldet. 16 verteilten sich davon auf die Stadt Kaiserslautern, fünf auf den Landkreis. Das Gesundheitsamt hatte erklärt, hinter den Neuinfektionen stünden weitgehend familiäre Zusammenhänge.

Positiv getestet wurden auch Kinder, die nach RHEINPFALZ-Informationen die städtische Kita Lernstube Rappelkiste, die katholische Kita St. Konrad und die Einrichtung der Lebenshilfe am Nussbäumchen besuchen. In der städtischen Kita waren zwei Kinder betroffen, in den anderen jeweils ein Kind. Großflächige Tests in den drei Kitas verliefen negativ.

Froh äußerte sich das geschäftsführende Vorstandsmitglied der Lebenshilfe, David Lyle, darüber, dass es in seiner Einrichtung keine weiteren positiven Fälle gegeben hat. Lyle erklärte auf Anfrage, dass der überwiegende Teil der Kinder und Mitarbeiter getestet wurde. Alle Gruppen wurden vorsorglich geschlossen, die Eltern umfassend informiert. Am Mittwoch war die Nachricht gekommen, dass die Tests negativ ausfielen. Die Kita Am Nussbäumchen öffnet heute wieder ihren Betrieb.

OB: Keine diffusen Infektionsquellen

Oberbürgermeister Klaus Weichel erklärte im RHEINPFALZ-Sommerinterview, er beobachte die Entwicklung mit Sorge. „Es sind 21 neue Fälle in Stadt und Landkreis, und zwar in der Zeit vom 11. bis 15. Juli. Das sind vier Tage. Wenn Sie das hochrechnen und es geht auf diese Weise weiter, könnten wir unter Umständen sehr schnell in die Größenordnung der Eingreifsschwelle kommen, die da lautet 50 Neuinfektionen pro sieben Tage, pro 100.000 Einwohner“, erklärte der Rathauschef.

Was den Oberbürgermeister etwas beruhigt: Es seien, soweit er es wisse, keine diffusen Infektionsquellen. Die Entwicklung mache sich an einigen Familien fest. Insofern seien die Infektionsquellen noch lokalisierbar. Es bleibe aber abzuwarten, wie sich bei dem derzeitigen kühlen und feuchten Wetter, dem Lieblingsklima des Virus, die weitere Infektionsausbreitung darstelle im Hinblick auch auf die Lockerungen in den Gastronomien und die Öffnung der Schwimmbäder.

Verhalten von Menschen verurteilt

Weichel verurteilte in diesem Zusammenhang das Verhalten von Menschen in der Corona-Krise. „Wenn ich die Exzesse auf den Balearen sehe, dann muss ich fragen: Wie groß muss eine Unvernunft eigentlich sein?“, erklärte er. Er verwies darauf, dass es in Kaiserslautern in der Steinstraße zu ähnlichen Effekten komme.

„Weil die Lockerungen kommen, ist man offensichtlich der Meinung, dass sich das Virus daran hält und verschwindet. Das ist aber nicht der Fall. Das Infektionspotenzial des Virus ist nach wie vor da. Wir hatten das Virus im Griff, mit sehr restriktiven Maßnahmen“, so der Rathauschef.

Zweifel äußerte Weichel, ob bei einer neuen Infektionswelle solche restriktiven Maßnahmen in der Bevölkerung noch mal ohne Konflikt durchgesetzt werden können, jetzt, da man in einer Phase der Lockerung der Beschränkungen sei.

Absage an die Grünen

Eine Absage erteilte der Oberbürgermeister der Forderung der Fraktion der Grünen nach einer öffentlichen Tagung des Krisenstabs der Stadt Kaiserslautern. „Wir können nicht den Krisenstab öffentlich tagen lassen, wie gewünscht. Das ist ein verwaltungsinterner Kreis, der Entscheidungen trifft auf Basis der Corona-Bekämpfungsverordnungen, nicht mehr und nicht weniger, und dessen Aufgabe es ist, die Pandemie zu managen und die Folgen in den Griff zu bekommen“, sagte Weichel im RHEINPFALZ-Sommerinterview.

Er verstehe nicht, wie man auf die Idee kommen könne, den Krisenstab öffentlich tagen zu lassen und die demokratische Legitimation zu hinterfragen. Der Krisenstab habe eine Legitimation aus der Funktion der Mitglieder des Krisenstabs. Ihm gehörten städtische Referatsleiter an, etwa für das Organisationsmanagement oder Recht und Ordnung oder die Feuerwehr.

Der Krisenstab sei nicht zu verwechseln mit dem Expertenkreis, den er als Beratungsgremium eingesetzt habe. Das seien ehrenamtlich Tätige, die sich bereit erklärt hätten, Softwarenlösungen zur Corona-Prognose und zur Corona-Nachfolge zu prüfen. Ihm gehörten etwa der Chief Digital Officer Dieter Rombach, der Chief Urban Officer Gerhard Steinebach oder der Kaiserslauterer Virologe Bernhard Thiele an. Es sei mehr ein wissenschaftlich orientierter Expertenkreis.

INFO

Das RHEINPFALZ-Sommerinterview mit Oberbürgermeister Klaus Weichel erscheint am Samstag.