Sieben Kandidatinnen und Kandidaten, fünf Themenkomplexe, rund zweieinhalb Stunden – am Mittwoch, 18. Januar, 18.30 Uhr (Einlass 18 Uhr), wollen wir den Bewerberinnen und Bewerbern für die OB-Wahl bei der Podiumsdiskussion der RHEINPFALZ in der Fruchthalle auf den Zahn fühlen. Alle Interessierten sind eingeladen. Der Eintritt ist frei.

Was für die Wählerinnen und Wähler von Vorteil ist – die Auswahl zwischen vielen Kandidaten –, macht die Organisation einer Podiumsdiskussion alles andere als einfach. Wie gelingt es, alle Bewerber um die Nachfolge von Oberbürgermeister Klaus Weichel auf die Bühne zu bitten und dennoch möglichst viele Themen anzusprechen, ohne dabei die Geduld der Zuschauer überzustrapazieren?

Fünf Themenschwerpunkte werden diskutiert

Die Redaktion hat sich entschieden, an diesem Abend lediglich fünf Themenschwerpunkte anzusprechen: Sicherheit, Sauberkeit und Innenstadtentwicklung; das Verkehrskonzept der Zukunft; Wohnen und Gewerbeflächenentwicklung; Schulen und Kitas sowie die bürgerfreundliche Verwaltung. Über jeden dieser Themenkomplexe wollen wir mit jeweils vier Kandidatinnen und Kandidaten diskutieren. Es wird also nicht jeder Bewerber zu jedem Thema zu Wort kommen. So soll es gelingen, bei den verschiedenen Themenschwerpunkten stärker ins Detail gehen zu können. Beate Kimmel (SPD), Anja Pfeiffer (CDU), Tobias Wiesemann (Grüne), Rainer Rocholl (Die Basis) sowie die parteilosen Kandidaten Thomas Kürwitz, Katharina Welsh-Schied und Evangelos Karanikas konnten sich im Vorfeld Themen wünschen, zu denen Sie diskutieren möchten.

Vorstellen werden sich die Bewerberinnen und Bewerber übrigens selbst. Im Vorfeld der Veranstaltung hat die RHEINPFALZ kurze Videos gedreht, in denen die Kandidaten erklären, warum sie Oberbürgermeisterin oder Oberbürgermeister werden wollen. Alle Leserinnen und Leser haben die Möglichkeit, Fragen per E-Mail an redkai@rheinpfalz.de zu schicken. Einige davon wollen wir an diesem Abend stellen.

Gute Nachricht: Spenden für „alt- arm -allein“

Die gute Nachricht am Rande. Für jedes Getränk, das unsere Zuschauerinnen und Zuschauer an diesem Abend bestellen, spendet Gastronom Rainer Benkert jeweils einen Euro für die Weihnachtsspendenaktion der Altenhilfe „alt - arm -allein“, die nun bald beendet ist.