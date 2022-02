Voraussichtlich im Februar 2023 soll der Nachfolger oder die Nachfolgerin für Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) gewählt werden. Das geht aus einem Vorschlag Weichels hervor, über den der Stadtrat in seiner nächsten Sitzung entscheiden soll.

In Abstimmung mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier schlägt Weichel dem Stadtrat den 12. Februar 2023 als Wahltermin vor. Sollte eine Stichwahl notwendig werden, würde diese 14 Tage später, am 26. Februar, stattfinden. Der Endspurt im Wahlkampf würde so mit der heißen Phase der Fasnachtssession zusammenfallen.

Die Amtszeit Weichels endet am 31. August des kommenden Jahres. Die Gemeindeordnung sieht vor, dass frühestens neun und spätestens drei Monate vor Freiwerden der Stelle ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin gewählt werden muss. Wird die Wahl von der ADD auf diesen Tag festgesetzt, endet die Frist zum Einreichen von Wahlvorschlägen am 26. Dezember um 18 Uhr, am 48. Tag vor der Wahl. Zusammen mit den Wahlterminen soll der Stadtrat auch über die Ausschreibung der Stelle entscheiden.

Drei Bewerberinnen stehen fest

Bislang gibt es drei Bewerberinnen um das Amt der Oberbürgermeisterin. Beate Kimmel, Kaiserslauterns Bürgermeisterin, wurde von der SPD nominiert.Anja Pfeiffer, seit Dezember Sozialdezernentin der Stadt, wird für die CDU antreten. Beide sollen noch durch die jeweiligen Parteimitglieder beziehungsweise Delegierten zu Kandidatinnen gekürt werden. Katharina Welsh-Schied, die durch ihr Engagement für den Asternweg bekannt wurde, will als parteilose Kandidatin antreten. Auch die Grünen werden voraussichtlich einen Bewerber oder eine Bewerberin ins Rennen schicken. Auf Nachfrage hatte deren Fraktionsvorsitzende im Stadtrat, Lea Siegfried, bestätigt, dass sie mit einer Kandidatur liebäugelt.