Was in Stadt und Landkreis Kaiserslautern am Dienstag wichtig war.

Mitte Januar werden die Kaiserslauterer Wahlbenachrichtigungen in ihren Briefkästen haben. Briefwahl kann schon vorher beantragt werden. Wer auf dem Wahlzettel steht, entscheidet sich Anfang Januar. Stand heute sind acht Kandidaten denkbar.

Zwar beschäftigen die steigenden Energiekosten und der Fachkräftemangel auch das Tierheim auf dem Einsiedlerhof, jedoch sei die steigende Anzahl an sogenannten Problemhunden eine Herausforderung und so bald nicht mehr zu verkraften. Ein neues Projekt zeigt indessen erste Erfolge.

Bei trübem Wetter und zwei Tassen mit Kaffee und Kakao erzählt Stefan Schwitzgebel, wie sich Corona auf die Trampolineinrichtung Funpark ausgewirkt hat und warum ihn die steigenden Strom- und Gaspreise gar nicht so sehr sorgen.

Seit dem Wochenende sind der Polizei wieder mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen gemeldet worden. Warum in Kaiserslautern so oft unverschlossene Autos stehen, erklärt Steffen Kroll, Leiter der Polizeiinspektion 1.

Sollte es zu einem längeren Stromausfall kommen, ist Tanken nicht mehr so einfach möglich. Da auch die Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz ebenso wie Generatoren Sprit brauchen, trifft der Landkreis Vorkehrungen, um diese im Fall der Fälle am Laufen zu halten.

Entspannt-freudige Stimmung herrschte am Dienstag im Weilerbacher Industriegebiet „Auf dem Immel“. In feierlichem Rahmen wurde dort der Spatenstich zur Errichtung einer neuen Produktionshalle des Dübelherstellers MKT getan.