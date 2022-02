Am 12. Februar 2023 soll ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin für Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) gewählt werden. Dessen Amtszeit endet am 31. August kommenden Jahres. Der Stadtrat stimmte dem mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion abgestimmten Termin mit großer Mehrheit zu. Eine mögliche Stichwahl soll am 26. Februar stattfinden. Keine Mehrheit – 16 Ratsmitglieder stimmten dafür, 26 dagegen – fand der Vorschlag der Grünen, die Wahl auf den 23. April zu verschieben. Fraktionssprecherin Lea Siegfried gab zu bedenken, dass man heute nicht abschätzen könne, wie die Corona-Lage im kommenden Winter aussehe. Hohe Infektionszahlen oder Beschränkungen würden es schwierig machen, im Wahlkampf mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen. Eine Verschiebung ins Frühjahr könnte für Entspannung sorgen, so die Grünen. Mit der Durchführung von Wahlen in der Pandemie habe man inzwischen Erfahrung, sagte Weichel, der keine Probleme in Wahllokalen fürchtet. Für das Gespräch mit den Wählern, das gestand der OB ein, müsse man womöglich andere Formate finden. Bislang haben Bürgermeisterin Beate Kimmel (SPD), Beigeordnete Anja Pfeiffer (CDU) und die parteilose Bewerberin Katharina Welsh-Schied ihre Kandidatur angekündigt. Die Frist zur Einreichung von Wahlvorschlägen endet am 26. Dezember.