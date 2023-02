Am Sonntag wählt Kaiserslautern einen neuen Oberbürgermeister. Sieben Kandidaten stehen für das Amt zur Wahl. Im Liveblog berichten wir über alle Ergebnisse und Entwicklungen.

Am Sonntag wird in Kaiserslautern ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin für Oberbürgermeister Klaus Weichel gewählt. Zur Wahl stehen Beate Kimmel (SPD), Anja Pfeiffer (CDU), Tobias Wiesemann (Grüne), Rainer Rocholl (Die Basis), Katharina Welsh-Schied, Thomas Kürwitz und Evangelos Karanikas (alle unabhängig). Die Wahllokale sind am Sonntag ab 8 Uhr geöffnet. Bis 18 Uhr können die Wähler dort ihre Stimme abgeben, wenn sie nicht schon per Briefwahl gewählt haben.

Wenn die Stimmen ausgezählt werden, sind wir vor Ort und berichten live in unserem Blog.