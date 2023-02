Was am Wochenende in und um Kaiserslautern wichtig war.

Unsere aktuelle Wahlberichterstattung rund um die OB-Wahl gibt’s im Liveblog.

Am 24. Februar 2022 hat Russland die Ukraine überfallen, viele Menschen haben die Flucht nach Westen angetreten, nicht wenige sind nach Kaiserslautern gekommen. Die Kapazitätsgrenzen in der Stadt sind nahezu erreicht. Vorgaben von Bund und Land verschärfen die Lage. Fragen und Antworten zum Thema.

Landtagsabgeordneter Andreas Rahm (SPD) will es genau wissen. Er plädiert dafür, die Offerte des rheinland-pfälzischen Umweltministeriums für ein umfassendes Gutachten zum Gelterswoog anzunehmen.

Ein Mann, der Passanten anpöbelte und gegen geparkte Autos schlug, hat am Samstagabend die Polizei auf den Plan gerufen – die dann selbst zum Ziel des Randalierers wurde. Laut Polizeibericht war der 24-jährige Mann aus dem Landkreis Kaiserslautern am Samstagabend in der Kaiserslauterer Innenstadt unterwegs.

„Join US“, frei übersetzt als „Komm zur US-Armee“, ist überall zu lesen. Auf Plakaten, Aufstellern und Info-Flyern warb die rheinland-pfälzische Garnison der US-Armee um Mitarbeiter und Auszubildende in zivilen Bereichen. Mit dieser Jobbörse am Samstag im Congress Center Ramstein (CCR) stellte sie sich erstmals im Kreis Kaiserslautern öffentlichkeitswirksam dar.

Anderen in medizinischen Notfällen zu helfen, dazu sind alle Bürger verpflichtet. Auch Kinder können schon ihren Teil beitragen. An der Grundschule in Miesau bekommen sie daher von einem Arzt Erste-Hilfe-Maßnahmen beigebracht. Gerade auf dem Land ist das wichtig.