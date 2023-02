Für Anja Pfeiffer gab es am Donnerstag im OB-Wahlkampf Rückenwind aus Berlin. CDU-Parteivorsitzender Friedrich Merz war zur Unterstützung in die Kammgarn gekommen und hatte für den 12. Februar drei Wünsche im Gepäck. Einer davon: Anja Pfeiffer soll zur neuen Oberbürgermeisterin Kaiserslauterns gewählt werden.

Ein Wahlausgang, zu dem auch CDU-Kreisverbandsvorsitzender Michael Littig sicher nicht nein sagen würde. Für den 12. Februar reiche ihm aber zunächst der Einzug in die Stichwahl, sagte er am Donnerstag: „Und in einer Stichwahl ist dann alles möglich.“

Überblick über das Herz der Stadt verschaffen

Anja Pfeiffer weiß jedenfalls schon, wie sie ihre Amtszeit angehen würde. In den ersten 100 Tagen wolle sie sich einen Überblick über das Herz der Stadt verschaffen, ähnlich wie sie es in den ersten 100 Tagen als Sozialdezernentin mit den Kindertagesstätten und Schulen getan habe. Die fehlenden 300 Kitaplätze müsse die Stadt schaffen – wenn dies nicht zusammen mit kirchlichen Trägern gelinge, dann mit einer städtischen Gesellschaft. Wenn in der Verwaltung Fachkräfte fehlten, dann müsse man mit einer Ausbildungsoffensive entgegenwirken, so die CDU-Kandidatin. Und wenn es Probleme bereite, Mitarbeiter für das Bürgercenter zu gewinnen, müsse man womöglich gerade dort mit der Sanierung des Rathauses beginnen. Sie wolle dafür arbeiten, dass aus sozialen Brennpunkten lebenswerte Räume werden, sagte Pfeiffer. Mit der richtigen Stadtentwicklung müsse man die Innenstadt beleben. Der Tourismus müsse gefördert und so die Freizeitmöglichkeiten aller verbessert werden. Es brauche einen besseren ÖPNV für die Stadtteile, eine Wirtschaftsförderung, die die Arbeitsplätze in der gesamten Region sichere, so Pfeiffer, auch mit Blick auf eine stärkere Zusammenarbeit mit dem Kreis. „Nach dem Schuldenschnitt brauchen wir einen Kassensturz, eine Bestandsaufnahme“, forderte Pfeiffer. Und dann müsse man sich realistische Ziele setzen und das Machbare verlässlich und konsequent abarbeiten.

Merz: Deutschland lebt von Städten wie Kaiserslautern

„Kaiserslautern kann das! Lieber Friedrich Merz, kann Deutschland das auch?“, spielte Pfeiffer den Ball auf der Bühne an den CDU-Parteivorsitzenden weiter. Dieser unterstrich, wie wichtig die Kommunalpolitik bei der Erneuerung der CDU sei, die sich seit der Wahl 2021 im Bundestag in der Opposition wiederfindet. „Deutschland lebt von Städten wie Kaiserslautern, von Mittel- und Oberzentren in ganz Deutschland“, so Merz. Wenn es der Union gelinge, gute Bürgermeister und Landräte zu stellen, „dann ist die CDU unschlagbar.“ Ihm sei besonders daran gelegen, dass solche Kommunen von jungen, fähigen Frauen wie Anja Pfeiffer geführt werden, „die zeigen, wo Deutschland stehen könnte, wenn es besser regiert würde“, so Merz.

Die Bundesregierung sei sich in wesentlichen Teilen nicht einig, stellte der Fraktionsvorsitzende der CDU im Bundestag fest. Das habe man unter anderem bei der Gasumlage gesehen. Das Sondervermögen für die Bundeswehr habe auch die CDU mitgetragen, doch seit es im Sommer verabschiedet wurde, sei im Grunde nichts passiert. Als Opposition habe man die Aufgabe, die Regierung zu kritisieren, man dürfe sich aber nicht darin erschöpfen. Er dränge daher darauf, eigene Wege zu entwickeln. Der Klimawandel „ist vielleicht das größte Thema unserer Zeit“, sagte Merz, der Wirtschaft, Energie und Klima in einem Atemzug nannte.

Modernste Technologien statt „Klimakleber“