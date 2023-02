Am Sonntag wird in Kaiserslautern ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin für Oberbürgermeister Klaus Weichel gewählt. Rund 13.000 Wahlberechtigte haben laut Constanze Augustin, Gruppenleiterin Statistik und Wahlen der Stadt, Briefwahl beantragt. Wegen des Poststreiks sollten Wähler, die ihre ausgefüllten Wahlunterlagen noch nicht an die Stadt geschickt haben, die Wahlzettel vorsichtshalber persönlich abgeben, heißt es vonseiten der Stadt. Entweder im Rathaus, beziehungsweise dem Briefkasten dort, oder am Sonntag im betreffenden Wahllokal vor Ort. Wie Augustin erläutert, werden am Samstag alle bis dahin eingegangenen Wahlunterlagen von der Stadt auf der Hauptpoststelle abgeholt, am Sonntag liefert die Post die danach noch eingegangenen Unterlagen zum Rathaus. Wahlzettel, die nicht bis Sonntag, 18 Uhr, bei der Stadt eingegangen sind, werden nicht berücksichtigt.