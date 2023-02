Laut Wahldienststelle der Stadt haben viele Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, die am 12. Februar bei der Oberbürgermeisterwahl geholfen haben, ihre Unterstützung auch für die Stichwahl am Sonntag, 26. Februar, bekräftigt. Bedingt durch einige Krankheitsausfälle werden für den kommenden Sonntag allerdings noch Beisitzer gesucht, die auch kurzfristig zur Verfügung stehen können. Ein Einsatz am Stichwahlsonntag wird mit einem Erfrischungsgeld in Höhe von 25 Euro entlohnt, teilt die Stadt mit. Wer Interesse hat, die Wahldienststelle zu unterstützen, kann sich per E-Mail an wahlen@kaiserslautern.de melden oder benutzt das Anmeldeformular auf Der Homepage der Stadt unter kaiserslautern.de nutzen.