In rund sechs Wochen, am Sonntag, 12. Februar, wird ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin für Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) gewählt. In den kommenden Tagen werden auch die ersten Plakate der Kandidatinnen und Kandidaten in der Stadt auftauchen. Ab Montag, 2. Januar, haben Wählerinnen und Wähler bereits die Möglichkeit, per E-Mail an wahlen@kaiserslautern.de unter Nennung von Familienname, Vorname, Geburtsdatum und Wohnanschrift Briefwahl zu beantragen, wie das Wahlbüro der Stadt informiert.

Ab 16. Januar kann die Briefwahl dann über die Homepage der Stadt beantragt werden. An diesem Tag werden die Wahlbenachrichtigungen verschickt. Mit dem Antrag auf der Rückseite der Benachrichtigung kann die Briefwahl zudem per Post oder Fax beantragt werden. Oder die Wahlberechtigten schauen ab 18. Januar im Briefwahlbüro im Rathaus vorbei. Das Büro ist diesmal im Bürgercenter untergebracht und zu den Öffnungszeiten des Centers erreichbar: Montag bis Mittwoch von 8 bis 16 Uhr, Donnerstag von 9 bis 18 Uhr und Freitag von 8 bis 12 Uhr. Dort kann ebenfalls Briefwahl beantragt oder vor Ort die Stimme abgegeben werden. Die Beantragung ist laut Wahlbüro bis 10. Februar möglich, im Krankheitsfall auch noch am Wahltag.