Die Pläne des rheinland-pfälzischen Bildungsministeriums, an der Meisterschule für Handwerker Kaiserslautern (MHK) künftig drei Ausbildungslehrgänge zu streichen, will Oberbürgermeisterin Beate Kimmel nicht widerstandslos hinnehmen. Sie sucht den Schulterschluss mit Schuldirektor Steffen Hemmer und dem Bezirksverband Pfalz als Schulträger der MHK, vertreten durch den Vorsitzenden Theo Wieder. „Ich werde alles Notwendige tun, um die Interessen der Meisterschule bestmöglich zu unterstützen“, kündigt Kimmel an. Sie verweist auf ein Schreiben ihres Amtsvorgängers Klaus Weichel, der sich nach einem Stadtratsbeschluss im Namen der Stadt und des Stadtrates bereits im Dezember 2022 nach Bekanntwerden der Mainzer Pläne an Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt wandte.

Viele Betriebe der Region profitieren laut Kimmel von den Absolventen der Meisterschule; die geplante Streichung der Ausbildungslehrgänge für Kfz-Mechatroniker, Informationselektroniker sowie Tischler stehe dem entgegen. Neben der hohen Qualität der Ausbildung fülle die MHK eine Lücke: Für junge Alleinerziehende oder Jugendliche mit Migrationshintergrund beispielsweise stelle das Angebot der MHK eine Alternative dar, da eine betriebliche Ausbildung für jene schwer umsetzbar sei. Kimmel appelliert deshalb an Mainz, das Ausbildungsangebot in der derzeitigen Form zu erhalten.