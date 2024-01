Die Zuschauer in der Barbarossahalle mussten lange auf das erste Tor bei der 43. Auflage der Hallenfußball-Stadtmeisterschaft warten. Erst in der letzten Minute schoss am Mittwochabend Christoph Haffner im Eröffnungsspiel für den SC Siegelbach den Treffer zum 1:0-Sieg über den TuS Erfenbach. Im zweiten Spiel des Abends gewann der VfL Kaiserslautern mit 2:1 gegen den VfR Kaiserslautern. Das 1:0 erzielte Yvo Vitor dos Santos (VfL, links). Um den Wanderpokal der RHEINPFALZ kämpfen dieses Jahr 15 Mannschaften. Eröffnet wurde die Meisterschaft von Beate Kimmel. „Für unsere Vereine ist das Turnier immer eine große Freude“, so die Oberbürgermeisterin. Favorit ist der 1. FC Kaiserslautern II, mit 22 Meistertiteln der Rekordsieger und Titelverteidiger. Das FCK-Team eröffnet am Donnerstag, 18.30 Uhr, den zweiten Turniertag mit dem Spiel gegen die TSG Kaiserslautern. Mit von der Partie ist auch der Oberligist und Finalist von 2023, der SV Morlautern. Am Samstag steigt das Endspiel.