Es geht in den Endspurt im Kampf ums Oberbürgermeisteramt. Der parteilose Kandidat Thomas Kürwitz, der eine große Kampagne aus dem Boden gestampft hat, macht sich in den letzten Tagen auf in den Haustürwahlkampf. Am Mittwochvormittag kämpfte er auf dem Bännjerrück gegen die Kälte und verlassene Häuser.

Zimperlich darf man nicht sein und keine Berührungsängste haben, wenn man den Chefposten im Rathaus haben will. Das Thermometer zeigt immer noch knackige minus fünf