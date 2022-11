Der parteilose OB-Kandidat Thomas Kürwitz, der von FDP und FWG unterstützt wird, hat ein Bürgerbüro am Stiftsplatz 5, Eingang Rummelstraße, eingerichtet. Damit will er eine Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürgern anbieten. Das Bürgerbüro stehe „für Dialog, Transparenz und Kommunikation“, teilt Kürwitz mit.

Der heute 56-Jährige kam mit vier Jahren nach Kaiserslautern und machte an der IGS Bertha-von-Suttner Abitur. Bis auf ein vierjähriges Intermezzo bei der CDU war er parteilos. Kürwitz ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und lebt in Konz. Wegen der Kandidatur gab er als Ziel an, seinen Erstwohnsitz nach Kaiserslautern zu verlegen und von Donnerstag bis Sonntag in der Barbarossastadt zu sein, um mit dem Menschen ins Gespräch zu kommen. Auch seine Tätigkeit als Leiter einer Grundschule in Konz reduzierte er deshalb.

Kürwitz will sich vor allem um Fragen der Stadtentwicklung und -gestaltung kümmern. Mit seinem Team zusammen will er die Menschen der Region einbinden. „Treffen und Versammlungen für alle örtlichen Vereine und Gruppen werden neben diversen kulturellen Veranstaltungen – wie Lesungen und Vernissagen – in dem Bürgerbüro ebenfalls möglich sein“, kündigt Kürwitz an. Er ist per E-Mail oder Social Media erreichbar. Das Bürgerbüro ist donnerstags von 15 bis 17.30 Uhr, freitags von 10 bis 13 Uhr und samstags von 11 bis 14 Uhr geöffnet.