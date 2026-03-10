Fünf Titel, ein zweiter und zwei dritte Plätze - die TSG Kaiserslautern räumt bei den südwestdeutschen Fechtmeisterschaften der U20 und der Veteranenklassen ab.

Bei den offenen südwestdeutschen Fechtmeisterschaften der U20 und in den Veteranenklassen, ausgerichtet von der TSG Kaiserslautern, holten die Fechter der TSG zwei Titel mit dem Florett und drei Degen-Titel vor heimischer Kulisse. Einmal Silber und zweimal Bronze gab es obenauf. Die U17-TSG-Fechter hatten kürzlich vorgelegt und ihre Dominanz im Südwesten unterstrichen. Am Wochenende zogen die U20-Fechter nach und nicht nur sie! Im Herrenflorett der U20 belohnte sich der TSGler Maximilian Hoppe, eigentlich noch U17, nach ganz starken Gefechten mit dem Meistertitel. Auf dem Weg ins Finale ließ er direkt nach der Vorrunde seinen Vereinskollegen Devin Tanatmis hinter sich und traf im Halbfinale erneut auf einen TSGler. Auch Nils Ilin wusste keinen Weg vorbei an der treffsicheren Florettspitze von Maximilian. Nils gewann am Ende Bronze, Maximillian sah sich im Finale dem starken Franzosen Robin Wack Steinbach gegenüber.

Hochkonzentriert hielt der erst 16-jährige TSGler den Franzosen auf Abstand, drückte ihn auf die letzten Meter der Bahn, traf mit geschickten Umgehungen und kraftvollen Ausfällen. Der Franzose sah sich noch nicht geschlagen, kam zurück, machte das Gefecht durch schnelle Konterparaden wieder spannend und verlor am Ende doch mit 11:15 gegen einen überglücklichen Maximilian Hoppe, der sich verdient mit dem Titel belohnte.

Gleich mehrere TSG-interne Duelle

Im Damen-Florett gewann die erst 15-jährige Lara Hensen die Vizemeisterschaft in der U20. Nach erfolgreicher Vorrunde stand ihr im ersten K.O.-Gefecht mit Josefine Fröhlich eine TSG-Freundin gegenüber. Lara gewann und traf im Halbfinale auf die nächste TSGlerin. Charlotte Kappus hatte sich nach bislang bereits guten Duellen mit einem deutlichen 15:2 gegen die Zweibrückerin Mia Paul ebenfalls ins Halbfinale gekämpft. Das entschied allerdings Lara mit 15:7 für sich, zog weiter ins Finale, während sich Charlotte mit Bronze belohnte.

Im U20-Finale stand Lara der vier Jahre älteren Thea Metz aus Gonsenheim gegenüber, hielt sensationell mit, ließ sich nicht beeindrucken, kämpfte sich nach einem Rückstand wieder heran, setzte dabei die taktischen Anweisungen von TSG-Trainer Maximilian Luczak, der sie vom Seitenrand nicht aus den Augen ließ, gut um. Am Ende waren es zwei strittige Entscheidungen des Obmanns, die Lara Hensen mit 13:15 die Finalniederlage bescherte. Sie gewann Silber und sagte spontan „am liebsten würde ich direkt noch einmal gegen sie fechten!“ Ging natürlich nicht. Dafür ging es für die TSG Fecht-Veteranen zur Sache und wie!

Von seinen Schülern angefeuert

Erst holte sich Trainer Maximilian Luczak mit dem Florett in der Altersklasse 30 den südwestdeutschen Meistertitel. Mit dem Degen ging es für unter dem Applaus seiner Fechtschüler gleich noch einmal bis ganz oben hinauf aufs Treppchen, zu Titel Nummer zwei. In der Altersklasse 50 gewann der TSGler Martin Vogt den Degentitel.

Und da war dann noch der Fechtabteilungsleiter und Cheftrainer Johannes Krieger-Kettering, ehemals ein international sehr erfolgreicher Fechter. Vom Nachwuchs gedrängt, schnappte er sich nach sieben Jahren ohne Turnier den Degen, zog in der Altersklasse 40 auf der Fechtbahn erst erfolgreich durch die große Vorrunde und weiter bis ins Finale. Dort wusste Stefan Rosbach vom VT Zweibrücken kein Mittel gegen Johannes Krieger-Kettering, der zur Freude seiner Schüler die Altersklasse sehr deutlich für sich entschied.