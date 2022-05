Die Nutzung der städtischen Grillhütten in Hohenecken, Siegelbach und Mölschbach wird teurer. Der Stadtrat hat am Montag entschieden, die Gebühren nach 15 Jahren Preisstabilität zu erhöhen.

Wer die Hütten in Hohenecken oder Siegelbach als Privatperson mieten möchte, zahlt künftig 80 statt bisher 60 Euro. In Mölschbach werden 70 Euro fällig (bisher 50 Euro). Wer eine Grillhütte für Veranstaltungen mit allgemeinem Publikumsverkehr und freiem Verkauf nutzen will, der muss 150 Euro zahlen. Mit der Erhöhungen der Nutzungsgebühr ging auch eine Anhebung der Pauschale für die Hüttenwarte von 20 Euro je Nutzung einher. Laut Verwaltung habe ein Vergleich mit Grillhütten im Landkreis ergeben, dass die Gebührenerhöhung gerechtfertigt sei. Ausnahmen gibt es für Kaiserslauterer Vereine, die lediglich die Hälfte zahlen müssen. Schulen aus der Stadt können die Grillhütten für Schulveranstaltungen kostenlos nutzen.

Während die Ortsbeiräte Hohenecken und Mölschbach die Erhöhungen befürwortet hatten, sprach sich der Siegelbacher Beirat dafür aus, die Gebühr für Privatpersonen bei 60 Euro zu belassen. Stadträtin Anita Anspach-Olfers (SPD) aus Siegelbach stellte daher am Montag den Antrag, von einer Erhöhung der Gebühr für die Hütte in Siegelbach abzusehen. Den Antrag lehnte der Rat mehrheitlich ab. Bei 34 Ja- und neun Nein-Stimmen sowie zwei Enthaltungen wurde die Gebührenerhöhung beschlossen. SPD-Fraktionssprecher Patrick Schäfer monierte, dass die SPD für die Hütte in Hohenecken bereits 80 Euro zahlen musste, obwohl der Stadtrat die Erhöhung noch gar nicht beschlossen hatte. Außerdem fragte er, warum bei der Hüttenmiete nur Barzahlung möglich sei und keine Quittung ausgestellt werden könne.