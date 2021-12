Was macht den perfekten Lebkuchen aus? Dirk Wening von der Lebkuchenfiliale Schmidt in Kaiserslautern beantwortet die Frage.

Lebkuchen sind ein Klassiker unter den Weihnachtsrezepten. Für das Grundrezept werden Gewürze wie Zimt, Kardamom, Piment und weitere benötigt. Da kommt es immer auf den persönlichen Geschmack an.

Der Geschmack des Lebkuchens hängt jedoch auch maßgeblich vom Nussanteil ab. Haselnüsse, Walnüsse und Mandeln werden dem gewürzten Teig, je nach Lebkuchensorte, in einem bestimmten Verhältnis beigemischt. Im Obladenlebkuchen ist mit 14 Prozent die kleinste Menge an Nüssen verarbeitet. 24 Prozent Nussanteil sind im Elisenlebkuchen zu finden und am meisten Nüsse werden in Sondereditionen verbacken. Dort können schon mal bis zu 42 Prozent Nüsse in den Teig kommen. Für wen welche Lebkuchensorte nun perfekt ist, ist Geschmackssache. Zurzeit ist der klassische Elisenlebkuchen mit Schokoglasur der Verkaufsschlager.

Adventskalender

