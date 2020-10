Am Montag kamen nur zwei neue Corona-Fälle in Stadt und Kreis Kaiserslautern hinzu. Eine Person aus der Stadt Kaiserslautern hatte sich infiziert und eine Person aus der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau. Nach dem Wochenende liegen die Zahlen aber zumeist niedriger, aufgrund geringer Testung. Elf Personen konnten in Stadt und Kreis die Quarantäne verlassen. Aktuell sind damit 196 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Stadt und Kreis bleiben weiter in der Alarmstufe rot: der Kreis mit einem Sieben-Tage-Inzidenzwert von 56,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, die Stadt Kaiserslautern mit einem Inzidenzwert von 83 Neuinfektionen. Im neuen Corona-Testzentrum am Warmfreibad in Kaiserslautern wurden 211 Abstriche genommen.