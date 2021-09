Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl an einer standesamtlichen Trauung hatte sich eine Leserin an die Redaktion gewandt. Anfang September stehe die Hochzeit an, schilderte sie. Obwohl die ganze Familie vollständig geimpft sei, würden im Trauzimmer nur sechs Personen zugelassen.

Der 1. FCK habe eine Sondergenehmigung für 20.000 Zuschauer, die ohne Maske, ohne Abstand und zum Teil ungeimpft im Stadion grölen und feiern dürften, monierte die Leserin. Ihrer Ansicht nach hat die Anordnung des Kaiserslauterer Standesamtes nichts mehr mit Corona-Maßnahmen zu tun. Sie sei reine Behördenwillkür. „Kein Wunder, wenn die Leute allmählich die Nase vollhaben“, ärgerte sich die Leserin.

Die Regelung, wonach lediglich sechs weitere Personen zur Trauung zugelassen werden, habe noch unter Maßgabe der vorherigen Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes gegolten, informierte die Pressestelle der Stadt auf Anfrage der RHEINPFALZ. Im Trauraum des Standesamtes gelte nunmehr die Regelung, dass das Brautpaar insgesamt zwölf weitere Personen mitbringen dürfe.

Weiterhin gelte für alle anwesenden Personen die „3G-Regelung“ und die Maskenpflicht – außer für das Brautpaar selbst während der Trauung. Alle Brautpaare, die Anfang September heiraten, seien bereits entsprechend informiert worden, heißt es aus dem Rathaus.

Das Kaiserslauterer Standesamt hatte zu Beginn der Pandemie schon bewiesen, dass Vorsicht die Mutter der Porzellankiste ist. Um bei Geburts- und Sterbefallanzeigen die entsprechenden Urkunden ohne persönliche Vorsprache im Büro übergeben zu können, war direkt am Fenster über dem Haupteingang des Rathauses ein provisorischer Lastenaufzug eingerichtet worden – bestehend aus einem Einkaufskorb und einem langen Seil.