Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Von der Öffnung der Außengastronomie haben in Kaiserslautern bislang nur wenige Betriebe Gebrauch gemacht. Zu unbeständig das Wetter, zu groß der Aufwand, zu ungewiss, wie es mit dem Lockdown weitergeht. Markus Schäffner vom St. Martin hat’s gewagt.

Am Montag, dem ersten Tag, an dem die Außengastronomie nach dem Lockdown hat wieder öffnen dürfen, hatte sich das Restaurant St. Martin am Martinsplatz auf Gäste eingestellt.