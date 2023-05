Bei der Wahl des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach am 2. Juli bleibt es bei einem einzigen Kandidaten: Nur Amtsinhaber Ralf Hechler (CDU) tritt an, teilt der Erste Beigeordnete Marcus Klein mit, nachdem die Frist zur Einreichung der Wahlvorschläge am Montagabend abgelaufen ist. Am Dienstagabend werde der Wahlausschuss formal über die Zulassung Hechlers entscheiden. Am 2. Juli könnten die Wähler dann mit Ja oder Nein darüber abstimmen, ob der 51-jährige Ramsteiner für eine zweite Amtszeit gewählt wird. Hechler ist seit 2016 Verwaltungschef im Ramsteiner Rathaus. Nach dem plötzlichen Tod von Klaus Layes (CDU) 2015 wurde er zum Nachfolger des langjährigen Bürgermeisters gewählt. Zuvor war er seit 2010 hauptamtlicher Beigeordneter der Verbandsgemeinde. Ralf Hechler ist verheiratet und hat eine Tochter sowie einen Sohn.