Ab Montag werden das Corona-Testzentrum und die Fieberambulanz in Erfenbach zusammengelegt. Wegen der Corona-Lockerungen rechnet Jonas Fröhlich, Vorsitzender der ärztlichen Kreisvereinigung, mit mehr Betrieb in den nächsten Wochen.

Es war vor allem der Wunsch der Kaiserslauterer Ärzteschaft, die beiden Einrichtungen zu zentralisieren. „Die Zusammenlegung hat den Vorteil, dass wir effizienter arbeiten können und mit weniger Ärzten auskommen“, erklärt der Allgemeinmediziner Jonas Fröhlich. Weil künftig alles unter einem Dach ist, könnten Patienten, die vom Hausarzt zum Testen geschickt werden, nebenan gleich behandelt werden, wenn sich mittlerweile ihr Zustand verschlechtert hat. Umgekehrt könne jemand, der mit unklaren Symptomen kommt, nach der Untersuchung direkt zum Abstrich. „Das spart Zeit und Wege“, so Fröhlich.

Der aktuelle Standort der Fieberambulanz in den Räumlichkeiten des Arbeits- und Sozialpädagogischen Zentrums (ASZ) und des Wertstoffhofs in der Pfaffstraße wird aufgelöst. Das Areal auf dem Erfenbacher Wertstoffhof eignet sich laut dem Beigeordneten Peter Kiefer sehr gut für eine geordnete Abwicklung der medizinischen Untersuchung und der Erstversorgung in Sachen Corona. „Mit der Zusammenlegung bündeln wir Personal.“ So werde künftig nur noch ein Arzt vor Ort benötigt, bislang war an jedem Standort ein Mediziner tätig.

Test nur noch mit Termin

Die Zufahrt zum Corona-Testzentrum in Erfenbach erfolgt weiter über das Industriegebiet Sauerwiesen in Siegelbach. Die Fieberambulanz ist von Erfenbach aus erreichbar. Beide Strecken sind ausgeschildert. Vor Ort werden die Autos von Mitarbeitern der Ordnungsbehörde eingewiesen. Für Menschen ohne Auto organisiere der Hausarzt den Transport, kündigt Fröhlich an. Neu ist, dass sowohl für den Abstrich im Corona-Testzentrum als auch für die Behandlung in der Fieberambulanz vorab ein Termin vereinbart werden muss. So sollen Wartezeiten vermieden werden. Die Telefonnummer wird nach Angaben der Stadtverwaltung nur über die Hausärzte bekanntgegeben, die in jedem Fall vorab telefonisch kontaktiert werden müssen.

Für einen Abstrich im Testzentrum wird weiterhin eine Überweisung benötigt, auch das kann am Telefon erledigt werden. „Bitte gehen Sie weiterhin nicht in die Praxis, wenn Sie Sorge tragen, sich mit dem Virus angesteckt zu haben“, so Kiefer. Dies sei wichtig, um eine mögliche Ansteckung anderer Menschen zu vermeiden.

Hausarztpraxen entlastet

Laut Fröhlich herrscht in den Hausarztpraxen wieder weitgehend Normalbetrieb, seit Menschen mit Verdacht auf Covid-19 oder mit fieberhaften Infekten in die Fieberambulanz navigiert werden. „Menschen mit anderen Erkrankungen trauen sich wieder in die Praxen, das ist wichtig.“ Der Arzt geht davon aus, dass in Zukunft mehr als bisher getestet wird. „Durch die Lockerungen müssen wir mit mehr Infizierten rechnen.“ In der vergangenen Woche wurden in Erfenbach im Schnitt 30 Abstriche am Tag gemacht, im März waren es teilweise weit über 100.

Das Corona-Testzentrum und die Fieberambulanz in Erfenbach sind montags bis freitags von 15 bis 18 Uhr geöffnet. In der Konsequenz kann der Wertstoffhof in der Pfaffstraße 3 ab Donnerstag, 14. Mai, wieder den Betrieb aufnehmen.