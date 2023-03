Weil er während der Fahrt „kurz“ auf sein Handy schaute, hat ein Autofahrer am Mittwochvormittag auf der L502 bei Kaiserslautern einen Unfall verursacht. Drei Menschen wurden dabei verletzt und zwei Fahrzeuge stark beschädigt.

Wie die Polizei mitteilte, war der 66-jährige Unfallverursacher mit seinem Opel Astra auf dem Weg von Dansenberg in Fahrtrichtung Hohenecker Straße. Unterwegs geriet er auf die Gegenfahrbahn und touchierte einen Hyundai Tucson am Heck. Durch den Anstoß verlor der 76-jährige Hyundai-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen geriet ins Schleudern, kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, schleuderte anschließend über die Gegenfahrbahn und blieb schließlich neben der Straße auf der Fahrzeugseite liegen.

Fahrer und Beifahrerin sowie ein Mitfahrer auf der Rückbank erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus gebracht. Sowohl am Opel als auch am Hyundai dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein, so die Polizei.

Der 66-jährige Opel-Fahrer gab bei einer ersten Befragung vor Ort an, dass er während der Fahrt kurz sein Handy in die Hand genommen habe, um eine Adresse zu überprüfen. Dadurch sei er abgelenkt gewesen und in den Gegenverkehr geraten. Als er es bemerkte, sei es schon zu spät gewesen.