Im Westpfalz-Klinikum gilt ein generelles Besuchsverbot. Nur in bestimmten Fällen ist Besuch gestattet, informiert Klinik-Sprecher Dennis Kolter auf Nachfrage. Die Besuchsregelung für Krankenhäuser ist in der Corona-Bekämpfungsverordnung geregelt. Danach gilt ein Zutrittsverbot für Patientenbesuche, ausgenommen davon sind beispielsweise Eltern minderjähriger Kinder, Seelsorger und therapeutisch notwendige Besuche. Abweichend von der Verordnung erlaubt das Westpfalz-Klinikum auch keinen Besuch von Eheleuten, Lebenspartnern oder nahen Angehörigen, „um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten“, erläutert Kolter unter Berufung auf das Hausrecht des Klinikums. Ausnahmen werden bei „besonderem berechtigtem Interesse“ gemacht, wie der Begleitung von Schwerkranken oder Sterbenden oder bei Geburten. „Sollte bei einem oder einer Angehörigen ein besonderes berechtigtes Interesse vorliegen, werden die behandelnden Ärzte und Pflegefachkräfte selbstverständlich versuchen, eine zufriedenstellende Lösung für alle Beteiligten zu finden“, fügt er an. Zugelassene Besucher müssen einen Schnelltest vor Zutritt machen und eine FFP2-Maske tragen. Gesonderte Regelungen gelten in der Kinderklinik. Dort wird ein Elternteil oder eine Bezugsperson stationär als Begleitung aufgenommen. Am Aufnahmetag wird ein PCR-Test gemacht, bis Vorliegen des Ergebnisses darf das Zimmer nicht verlassen werden. Sollte niemand mit aufgenommen worden sein, darf täglich eine Bezugsperson nach Schnelltest das Kind besuchen.