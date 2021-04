Der momentan in Deutschland verwendete Impfstoff von Biontech/Pfizer ist nicht nur rar, sondern auch empfindlich. Was passiert mit Impfstoff, der zum Beispiel nach einem Einsatz in einem Altenheim übrig ist?

Das Vakzin von Biontech/Pfizer muss nicht nur bei rund minus 70 Grad gelagert werden, sondern darf nach dem Mischen vor Ort nicht mehr erschüttert und damit nicht weitertransportiert werden. Aus einer Ampulle lassen sich fünf bis sechs Dosen ziehen. „Das hängt von der Spritze ab und vom Apotheker“, erläutert Sprecherin Elisabeth Geurts vom DRK-Landesverband, der die Mobilen Impfteams stellt. Mindestens fünf seien vom Land vorgegeben. „Sämtliche Spritzen, die wir verwenden, sind für den Biontech-Impftoff gemacht“, betont Timo Konrad, Sprecher des Gesundheitsministeriums in Mainz.

Damit möglichst kein Impfstoff zu viel transportiert wird, müssen die Heime nicht nur die Anzahl der Impflinge melden, sondern „das DRK fragt vier Stunden vor dem Termin noch einmal bei den Heimen nach, ob es Änderungen gab“, informiert Konrad.

Medizinisches Personal darf restliche Impfdosen bekommen, aber nicht andere Personen

Sollte jedoch wegen der Ampullengröße gemischter Impfstoff übrig bleiben, dann dürfen die restlichen Dosen an „medizinisches Personal vor Ort, zum Beispiel Ärzte, Impfteams, Heimmitarbeiter, verimpft werden“, erklärt Geurts. Auch aus medizinischen Einrichtungen in der Nähe dürfen Personen herangerufen werden. An andere Personen, beispielsweise Heimbesucher, darf der übrige Stoff hingegen nicht verimpft werden. Und obwohl die Vorgabe lautet, an „Personen der ersten Prioritätengruppe“, wie Konrad definiert, sei es „eher unwahrscheinlich“, dass ein zufällig anwesender 80-jähriger Besucher die Dosis bekomme. „Denn die Voraussetzungen wie die schriftliche Einwilligung und das Aufklärungsgespräch müssen erfüllt sein.“

Nicht erlaubt ist es, aus verschiedenen Restmengen eine Dosis zusammenzumischen, erklärt Konrad. Sollten trotz aller Bemühungen Dosen übrig bleiben, dann bleibe nichts anderes, als sie zu entsorgen.