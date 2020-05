Etwas Bewegung bei den genesenen Personen, wenig bis gar keine Bewegung bei den positiv auf das Coronavirus getesteten Personen. Das ist das Ergebnis der Corona-Statistik des Gesundheitsamts der Kreisverwaltung Kaiserslautern, zuständig für Stadt und Kreis, am Sonntag. Die Anzahl der genesenen Menschen ist um fünf Personen gestiegen und liegt aktuell bei 172 Personen. In der Stadt Kaiserslautern ist ein positiver Fall dazugekommen. Bis dato wurden 224 Menschen in Stadt und Kreis positiv auf das Virus getestet. 122 Personen (davon 84 genesen) kamen aus der Stadt Kaiserslautern; 102 Personen (davon 88 genesen) aus dem Landkreis Kaiserslautern. Aufteilung der Corona-Fälle auf Verbandsgemeinden: VG Bruchmühlbach-Miesau: 4 (davon 3 genesen); VG Enkenbach-Alsenborn: 29 (davon 25 genesen); VG Landstuhl: 21 (davon 18 genesen); VG Otterbach-Otterberg: 13 (davon 13 genesen); VG Ramstein-Miesenbach: 20 (davon 16 genesen) und VG Weilerbach: 15 (davon 13 genesen). Vier Menschen starben bisher an dem Virus.