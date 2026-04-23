Bei den Pfalzmeisterschaften im Gerätturnen in Grünstadt sind beide Turner des TV Morlautern vielversprechend in die Saison gestartet.

Im Kür-Sechskampf der Altersklasse 18 und älter konnte sich Lukas Eichhorn die Bronzemedaille knapp vor Trainingskollege Leon Scherne vom Turn-Team Sickingen und seinem Bruder Daniel erturnen. Die Bundesliga-Turner Oskar Dietz ( TSG Grünstadt) und Jan Sitter (TG Pfalz) machten den Titel erwartungsgemäß unter sich aus. Die beiden TVM-Turner lieferten sich wieder ein spannendes internes Duell und blieben bei ihren Vorträgen an den sechs olympischen Geräten nahezu fehlerfrei. Besonders stark präsentierte sich Eichhorn am Boden, an den Ringen und am Reck. Daniel Eichhorn glänzte ebenfalls mit seiner Bodenübung, aber auch am Pauschenpferd und am Barren.

Der Wettkampf war für die Brüder ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften im Jahnkampf am 4. Juni in Worms, wo es um die Qualifikation zu den Deutschen Mehrkampfmeisterschaften im September in Heide geht.