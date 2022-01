Abschreiben muss der SV Fischbach die Zweite Bundesliga zwar noch nicht. Nach den bitteren Niederlagen zuletzt muss sich das Team aber mächtig strecken, wenn es mit dem Klassenverbleib noch klappen soll. Fraglich aber, ob im nächsten Spiel die Trendwende gelingt. Empfängt doch der SVF am Sonntag (11 Uhr) in der Sporthalle der IGS Enkenbach den Tabellendritten 1. BC Saarbrücken-Bischmisheim II.

Trotz der miesen Tabellensituation – als Vorletzter der Liga sieht die Lage nicht allzu rosig aus – ist von Abstiegsangst bei Jonas Kehl nichts zu spüren. Im Gegenteil. Die Nummer eins des jungen Fischbacher Teams sieht dem Duell mit dem Topteam aus dem Saarland recht entspannt entgegen. Natürlich erwartet er eine schwierige Aufgabe für sein Team, aber es sei auch „ein angenehmes Spiel“. Angenehm? „Ja, wir haben nichts zu verlieren“, beschreibt Kehl die Situation seiner Mannschaft vor diesem Kräftemessen. Alles andere als eine klare Niederlage wäre eine Überraschung.

Genau so sah es für die Fischbacher vor dem Hinspiel aus. Auch da traten sie als krasser Außenseiter gegen die zweite Garnitur des mehrmaligen Deutschen Meisters an. Damals gelang ihnen aber Überraschendes. So mussten sie sich nur mit 3:4 geschlagen geben und bekamen aufgrund der knappen Niederlage einen Punkt gutgeschrieben. Ob ihnen das auch ein zweites Mal gelingt? Viel hänge davon ab, „wie die Saarländer zum Rückspiel antreten“, sagt Kehl. „Wenn sie in Bestbesetzung gegen uns spielen, dann wird es schwer für uns.“ Ihre drei Matchsiege im Hinspiel holten die Fischbacher im Dameneinzel und -doppel sowie im Mixed.

Acht Punkte aus 13 Spielen

Der damals eroberte Mannschaftspunkt ist einer von insgesamt acht. Eine nach 13 Ligaspielen karge Ausbeute. Besonders schmerzvoll in der langen Reihe der Verlustpartien war zuletzt das 1:6 zu Hause gegen den TSV Neuhausen-Nymphenburg. Gegen das ebenfalls gegen den Abstieg kämpfende Team aus München hatte man sich viel vorgenommen. Umso ernüchternder war dann für den SVF der Ausgang dieses Abstiegskampfes. Nur der Sieg des zweiten Herrendoppels verhinderte die Höchststrafe. Nach dieser Kanterniederlage geriet der SVF noch tiefer in den Abstiegsschlamassel. So beträgt der Abstand zum oberen Tabellennachbarn Eggenstein-Leopoldshafen vier Punkte. Diesen Platz müssten die Fischbacher im Schlussklassement erreichen, wenn sie auch noch in der kommenden Saison in der Zweiten Bundesliga Süd spielen wollen. Neun Spiele bleiben ihnen noch, um die nötigen Punkte gegen den Abstieg einzufahren.

Fischbach will kämpfen

Aber auch wenn es in Sachen Klassenverbleib schlecht für sein Team aussehe, so wolle man sich nicht entmutigen lassen und bis zum letzten Spiel kämpfen, sagt Jonas Kehl, der gegen Bischmisheim das erste Herreneinzel spielen wird. In den anderen Herrenpartien setzt man beim SVF auf David Eckerlin, Levin Henze und Leander Adam. In den Spielen der Damen ruhen die Hoffnungen auf Louisa Marburger und Lena Germann.