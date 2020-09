Am Montag, 21. September, 18 Uhr, findet in der Fruchthalle eine Einwohnerversammlung zum geplanten Chemie-Neubau an der Technischen Universität statt. Die TU würde gern in den Wald bauen, weil sie keine Alternativ-Fläche auf dem Campus für geeignet hält. Dagegen rührt sich Widerstand. Jetzt sollen die Pläne vorgestellt und erläutert werden. Der Stadtrat hat beschlossen, dass es ein zweites Gutachten geben soll.

Einlass ist um 17 Uhr

Einlass ist am Montag um 17 Uhr. Nach Angaben der Stadtverwaltung werden am Eingang Ost die Kontaktdaten der Besucher erfasst. Insgesamt bietet die Fruchthalle nach Angaben der Verwaltung mit den entsprechenden Abstandsregelungen derzeit wegen der Pandemie nur Platz für 137 Personen, 30 auf der Galerie, 107 im Saal. Eröffnet wird die Informationsveranstaltung um 18 Uhr durch Oberbürgermeister Klaus Weichel. Stellungnahmen werden Vertreter der Technischen Universität, des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB), die Bürgerinitiative und Fraktionen des Stadtrats abgeben. Die BI hat eine Präsentation angekündigt. Im Anschluss können Bürger Fragen stellen, es soll diskutiert werden. Das Schlusswort hat der Oberbürgermeister. KL.digital wird einen Livestream vorbereiten. Gestreamt wird die Bürgerversammlung am Montag auf dem städtischen Youtube-Kanal. Dieser ist über den Link https://www.youtube.com/StadtKL zu erreichen.